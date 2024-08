Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1628

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 37-jähriger Motorradfahrer gegen 22.50 Uhr die Gitschiner Straße befahren haben. An der Kreuzung Gitschiner Straße und Lindenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer 61-jährigen Autofahrerin, welche aus der Zossener Straße kam und in Richtung Lindenstraße fuhr. Durch die Kollision überschlug sich der Wagen der 61-Jährigen und kam etwa 10 Meter hinter der Kreuzung auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der Mann wurde mit Verletzungen am Kopf, Rumpf sowie an den Armen und Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 61-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.