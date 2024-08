Angriff mit Messer - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 1627

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines bislang unbekannten Tatverdächtigen. Der Abgebildete soll am 15. März 2022, gegen 12 Uhr in der Postbank-Filiale im Mühlenberg-Center in der Greifswalder Straße 90 in Prenzlauer Berg aus einer Gruppe von vier Personen heraus mit einem Messer mehrfach auf einen damals 42-jährigen Mann eingestochen haben. Dieser erlitt dadurch Stichverletzungen an einem Oberarm, am Oberkörper und am Hals, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden.

Wer kennt den Abgebildeten und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat den Mann vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg unter den Telefonnummern (030) 4664-573215 oder 4664-573200 (zu Bürodienstzeiten) und (030) 4664-571100 (außerhalb von Bürodienstzeiten) oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.