Mann nach Streitigkeit mit Messer verletzt

Nr. 1625

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Spandau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Personen an der Bushaltestelle Nauener Straße/Brunsbütteler Damm gegen 23.50 Uhr in einen Streit geraten sein. Im Zuge dessen soll ein 45-Jähriger von einem anderen Mann mit einem Messer am Oberarm verletzt worden sein. Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat. Der 45-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).