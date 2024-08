Mit Schusswaffe bedroht

Nr. 1624

In Neukölln wurde in der vergangenen Nacht ein Mann festgenommen, der Gäste eines Lokals mit einer Waffe bedroht haben soll. Nach Angaben von Touristen, die sich in einem Lokal in der Hermannstraße aufhielten, soll der 31-Jährige versucht haben, von ihnen abgelegte Sachen zu entwenden. Daraufhin soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Zuge der Tatverdächtige eine vermeintliche PTB-Waffe gezogen, sie durchgeladen und in Richtung der Touristen gehalten haben soll. Im weiteren Verlauf sei der Tatverdächtige gestürzt, wobei es zu einer Schussabgabe gekommen sei. Getroffen und verletzt wurde niemand. Die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe fest. Im Polizeigewahrsam musste er sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme unterziehen. Heute soll ein Ermittlungsrichter den Erlass eines Haftbefehls prüfen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen.