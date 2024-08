Einbruch mit zuvor entwendetem Schlüssel

Nr. 1622

In Niederschönhausen wurde gestern Nachmittag ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen. Der 42-Jährige soll kurz nach 17 Uhr versucht haben, in eine Wohnung in der Hermann-Hesse-Straße einzudringen, nachdem er zuvor aus einer Laube in einer Gartenkolonie in der Dolomitenstraße einen Rucksack entwendet haben soll, in dem sich die Schlüssel zu der Wohnung und Papiere befanden. Der 46-jährige Wohnungsinhaber erwartete den Tatverdächtigen bereits und erlangte Rucksack sowie Schlüssel zurück. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber von Einsatzkräften des Polizeianschnitts 18 in der Nähe festgenommen werden. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann mutmaßliche Beute aus einem weiteren Diebstahl in einer Gartenlaube und Drogen bei sich hatte. Er kam in einen Polizeigewahrsam und wurde an ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.