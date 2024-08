Sachbeschädigung an einem Wahlkreisbüro

Nr. 1621

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht ein Wahlkreisbüro in Oberschöneweide. Gegen 9.30 Uhr stellte eine Mitarbeiterin in der Siemensstraße Sachbeschädigungen an der Hauswand und einem Fenster des Büros fest. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Beschädigungen an der Scheibe vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Die Hausfassade wurde mit roter Farbe beschmiert. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.