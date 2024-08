Spätkauf überfallen

Nr. 1619

In der vergangenen Nacht haben zwei Unbekannte einen Spätkauf in Hellersdorf überfallen. Nach bisherigen Ermittlungen betraten die beiden Maskierten gegen 0.40 Uhr den Laden in der Alten Hellersdorfer Straße. Während einer der Täter einen 23 Jahre alten Angestellten sowie einen Kunden mit einer Schusswaffe bedrohte und beide aufforderte, sich vom Verkaufstresen zu entfernen, entwendete der andere mehrere Zigarettenpackungen. Anschließend verließen die Räuber mit der Beute das Geschäft, stiegen zu einem dritten Täter in ein Auto ein und fuhren mit diesem in Richtung Zossener Straße weg. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost).