Brand in Parkhaus

Nr. 1618

Gestern früh brannten mehrere Autos in einem Parkhaus in Gropiusstadt. Nach ersten Erkenntnissen hörte ein Anwohner gegen 4 Uhr einen lauten Knall, bemerkte dann Rauch in dem Parkhaus im Joachim-Gottschalk-Weg und alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte standen sieben Autos in Vollbrand, mehrere weitere Wagen wurden beschädigt. Die Feuerwehr konnte die Flammen vollständig löschen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.