Brand in einer Autowerkstatt

Nr. 1616

In der vergangenen Nacht kam es in Alt-Hohenschönhausen zu einem Brand, bei dem ein Mann und ein Polizist verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer gegen 23.15 Uhr in der Genslerstraße in einer Halle, die als Autowerkstatt genutzt wird, aus. Ein Anwohner hatte zunächst eine Explosion gehört und wurde dann auf eine Rauchentwicklung aus der Autowerkstatt aufmerksam. Gemeinsam mit anderen Personen habe er zunächst versucht, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen. Dazu hatte sich der Mann in die Halle begeben, konnte diese dann jedoch nicht mehr verlassen. Alarmierte Feuerwehrkräfte retteten den Mann und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, während die Löscharbeiten andauerten. Ein Polizist hatte bei dem Einsatz eine Rauchgasvergiftung erlitten und trat vom Dienst ab. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin.