Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dem russisch-ukrainischen Krieg

Nr. 1615

Ein Mann erlitt bei einer Auseinandersetzung in der vergangenen Nacht in Hellersdorf Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen verließ der 59 Jahre alte deutsch-russische Staatsangehörige gegen 23.45 Uhr einen Spätkauf an der Alten Hellersdorfer Straße. In seinen Händen trug er zwei Flaschen Bier und an seiner Mütze einen Sowjetstern. Vor dem Geschäft befand sich eine Gruppe Jugendlicher, die ihn auf Russisch mit ukrainischem Akzent angesprochen und ihn beleidigt und bedroht haben sollen. Der 59-Jährige gab an, er habe sich durch die Äußerungen in seinem russischen Ehrgefühl verletzt gefühlt. Er soll auf die Jugendlichen zugegangen sein. Einer der Jugendlichen soll ihm daraufhin gegen den Kopf geschlagen haben, woraufhin der Angegriffene zu Boden ging. Auf dem Boden liegend soll er aus der Gruppe heraus getreten worden sein. Als ein Zeuge eingriff, soll die Gruppe in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Durch den Sturz zerbarst auch eine der beiden Bierflaschen und der 59-Jährige erlitt Schnittverletzungen an einer Hand. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann ambulant am Ort. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.