Nr. 1614

In der vergangenen Nacht endete ein mutmaßliches verbotenes Kradrennen für die Beteiligten mit der Beschlagnahmung der Fahrzeuge und der Führerscheine. Kurz nach Mitternacht bemerkten Einsatzkräfte die beiden Frauen und drei Männer im Alter von 20 bis 37 Jahren, die auf der Bundesautobahn 111/Kurt-Schumacher-Damm mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Schließlich bogen die fünf auf die Scharnweberstraße ein und überholten auf der Seidelstraße andere Verkehrsteilnehmer rechts. Zwei der Beteiligten stoppten die Einsatzkräfte an der Kreuzung Holzhauser Straße/Seidelstraße, die anderen drei an der Kreuzung Berliner Straße/Veitstraße. Zu Schaden kam niemand. Das Quintett muss sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).