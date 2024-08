In Autos eingebrochen - Festnahme

Nr. 1612

Eine aufmerksame Zeugin rief gestern früh die Polizei nach Halensee. Sie gab an, kurz vor 4.30 Uhr beobachtet zu haben, wie ein Mann auf der Bornstedter Straße die Innenräume zweier am Straßenrand geparkter Fahrzeuge durchwühlte und zudem versuchte, weitere Fahrzeuge zu öffnen. Einsatzkräfte eines Polizeiabschnittes nahmen den 28-Jährigen fest und fanden bei ihm unter anderem mutmaßliches Diebesgut aus vorangegangenen Diebstählen sowie ein Klappmesser und zwei Pfeffersprays. Sie brachten den Mann in einen Polizeigewahrsam, wo er heute einem Richter vorgeführt werden soll, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (Nord) führt die weiteren andauernden Ermittlungen.