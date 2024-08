Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 1611

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag in Tempelhof einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Gegen 17 Uhr wurden Beamte eines Polizeiabschnittes auf einen Autofahrer aufmerksam, der deutlich zu schnell fuhr. Noch ehe es zur Überprüfung kam, hielt der 24-Jährige vor einem Wohnhaus an der Wiesenerstraße an, ging hinein und kam kurz darauf mit einer Plastiktüte wieder heraus. Als er die Polizeikräfte bemerkte, ließ er die Tüte fallen und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung konnten ihn die Einsatzkräfte in der Nähe stellen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes und der Plastiktüte fanden die Einsatzkräfte rund zwanzig Tütchen mit mutmaßlichem Marihuana sowie zehn kleine Gefäße mit mutmaßlichem Kokain. Auch bei der staatsanwaltlich angeordneten Durchsuchung einer Wohnung, zu der der Tatverdächtige die Schlüssel besaß, wurden die Beamten fündig. Dort stellten sie über 150 kleine Gefäße mit mutmaßlichem Kokain, über 50 Tütchen mit mutmaßlichem Marihuana sowie mehrere tausend Euro Bargeld fest. Der Tatverdächtige wurde einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt. Die Ermittlungen dauern an.