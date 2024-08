Nr. 1606

Gestern Abend wurden in Schöneberg zwei Männer angegriffen und homophob beleidigt. Die beiden 55 und 57 Jahre alten Männer saßen gegen 19.20 Uhr auf einer Bank auf der Motzstraße, als ein 33-Jähriger auf sie aufmerksam wurde. Im weiteren Verlauf soll der 33-Jährige die beiden mit Lebensmitteln beworfen und homophob beleidigt haben. Daraufhin sei es zu einem Handgemenge gekommen, bei dem der 57-Jährige zu Boden gerissen worden sein und Verletzungen an einem Arm und im Gesicht erlitten haben soll, die jedoch keiner Behandlung bedurften. Gemeinsam fixierten die 55 und 57 Jahre alten Männer den 33-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte, wobei dieser dem 55-Jährigen in einen Finger gebissen und zudem versucht haben soll, ihn zu bespucken. Der 33-Jährige erlitt Hautabschürfungen. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von über 1,7 Promille, bevor er von den Einsatzkräften in einen Polizeigewahrsam gebracht wurde. Dort wurde eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Blutentnahme durchgeführt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte er seiner Wege gehen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.