Radfahrer bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn verletzt

Nr. 1605

In der vergangenen Nacht wurde ein Radfahrer in Prenzlauer Berg bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn verletzt. Der 25-Jährige überquerte gegen 23.40 Uhr die Prenzlauer Allee in Höhe der Kreuzung Danziger Straße an einer Fußgängerquerung. Gleichzeitig näherte sich aus Richtung Alexanderplatz eine Straßenbahn der Linie M2. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen am Kopf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Der 31-jährige Straßenbahnfahrer stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Auch er kam in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).