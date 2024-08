Nr. 1604

Ein Mann erstattete gestern Anzeige, nachdem ihm am Abend in Gropiusstadt sein E-Scooter geraubt worden sein soll. Er gab an, kurz nach 18 Uhr mit dem Fahrzeug auf der Fritz-Erler-Allee unterwegs gewesen zu sein. Bei einem kurzen Stopp möchte er einen Schlag auf den Hinterkopf verspürt haben und daraufhin zu Boden gegangen sein. Er habe für kurze Zeit auch das Bewusstsein verloren. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, habe er den Verlust des Scooters bemerkt. Der Mann begab sich dann in die nahegelegene Wohnung seiner Freundin und alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Er stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die Rettungskräfte versorgten zunächst am Ort eine Platzwunde am Kopf des 48-Jährigen und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (West) übernommen.