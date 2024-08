Jungen Mann beraubt und verletzt

Nr. 1602

In der vergangenen Nacht soll ein junger Mann von einem Trio in Mitte beraubt und verletzt worden sein. Die drei sollen den 20-Jährigen gegen 2.15 Uhr auf der Rathausstraße zunächst wegen seines aus religiösen Gründen nicht zulässigen Bierkonsums gerügt und ihn dann zu Boden gebracht sowie sein Handy und eine Tasche mit Dokumenten geraubt haben. Dabei sollen sie dem 20-Jährigen zudem eine Schnittverletzung am Unterarm zugefügt haben. Zwei der Tatverdächtigen sollen anschließend zu Fuß in Richtung Museumsinsel geflüchtet sein. Den dritten Tatverdächtigen, einen 14-Jährigen, der allerdings nicht im Besitz der Beute war, hielt der 20-Jährige bis zum Eintreffen der von Passanten alarmierten Polizei fest. Auf einer Polizeidienststelle stellten die Einsatzkräfte die Personalien des mutmaßlichen Räubers fest, belehrten ihn rechtlich und übergaben ihn an eine Erziehungsberechtigte. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den verletzten 20-Jährigen am Ort. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die Ermittlungen.