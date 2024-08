Radfahrerin nach Kollision verletzt

Nr. 1600

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Tempelhof alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 57-jährige Radfahrerin gegen 20 Uhr das Tempelhofer Feld in Richtung des Tempelhofer Damms befahren haben. Vor der Frau sei in gleicher Richtung ein 49-jähriger Radfahrer gefahren, der plötzlich nach rechts abgebogen sein soll. Zeitgleich habe die Frau versucht, den Vorausfahrenden zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die 57-Jährige Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Nackens zuzog. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.