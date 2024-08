Gefährliche Körperverletzung durch Schussabgabe

Nr. 1597

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Charlottenburg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen sollen gegen 17.50 Uhr zwei Männer im Alter von 52 Jahren im Außenbereich eines Restaurants in der Schlüterstraße zunächst in einen verbalen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf entwickelte sich der Streit in eine körperliche Auseinandersetzung, in der einer der beiden Männer eine Schusswaffe zog. Während des Gerangels lösten sich zwei Schüsse. Der Mann, der die Schusswaffe gezogen hatte, erlitt dabei eine Schussverletzung an der Wade und eine Nasenbeinfraktur. Er wurde von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der andere 52-jährige Mann kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und wurde nach deren Beendigung entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).