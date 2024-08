Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1596

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Buckow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 63-jähriger Autofahrer gegen 19.45 Uhr die Rudower Straße in Richtung Neuköllner Straße im rechten Fahrstreifen befahren haben. Als er einem nach rechts abbiegenden Wagen ausweichen wollte, habe der Mann in den linken Fahrstreifen gewechselt. Dabei kam es zur Kollision mit einem dort fahrenden 54-jährigen Motorradfahrer. Der 54-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.