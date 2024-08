Messerangriff aus einer Personengruppe heraus – ein Verletzter im Krankenhaus

Nr. 1595

Vergangene Nacht wurde ein Mann bei einem Messerangriff in Friedrichshain verletzt. Gegen 2.30 Uhr sollen ein 25- und ein 40-Jähriger an der Oberbaumbrücke von einer Personengruppe angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden sein. Der Ältere soll die Frage verneint haben, woraufhin eine Person aus der fünfköpfigen Gruppe den 40-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll. Nach dem Angriff soll die Personengruppe samt Tatverdächtigen in Richtung des S-Bahnhofes Warschauer Straße geflüchtet sein. Eine Absuche der Umgebung nach ihnen durch alarmierte Polizeieinsatzkräfte verlief ohne Erfolg. Rettungskräfte stellten nach medizinischer Erstversorgung des Verletzten eine oberflächige Schnittverletzung fest und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll keine Lebensgefahr bestehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.