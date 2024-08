Bahnverkehr unterbrochen – Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Nr. 1594

Heute früh stellten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG Störungen im Bahnbetrieb fest. Nach bisherigen Ermittlungen informierte die Leitstelle der Deutschen Bahn AG gegen 3 Uhr die Bundespolizei über Störungen im Bahnbetrieb zwischen den Bahnhöfen Jungfernheide und Beusselstraße. Einsatzkräfte der Bundespolizei suchten den betroffenen Bereich ab, stellten in Höhe Neues Ufer in Berlin-Charlottenburg einen Brand in einem Kabelschacht fest und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes Berlin übernahmen den Schadensort und begannen mit den Ermittlungen zur Brandursache. Die Ermittlungen dauern an.