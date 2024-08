Mann mit Messer verletzt

Nr. 1593

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Hellersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 48-jähriger Mann gegen 2.20 Uhr mit zwei anderen Männern in der Alten Hellersdorfer Straße in Streit geraten sein. Im Zuge der Auseinandersetzung habe einer der Männer den 48-Jährigen mit einem Messer im Bereich der Hüfte verletzt. Anschließend sei das Duo in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Verletzte begab sich in eine nahegelegene Bar, wo die Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst ihn antrafen und erstversorgten. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.