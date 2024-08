Einbruch in Juweliergeschäft

Nr. 1592

Aufmerksame Anwohnende riefen die Polizei in der vergangenen Nacht nach Prenzlauer Berg zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Gegen 2.50 Uhr fuhren bisher Unbekannte mit einem Pkw in das in einem Einkaufszentrum in der Greifswalder Straße befindliche Geschäft und gelangten so in das Innere. Dort schlugen sie Vitrinen ein und entwendeten daraus Schmuck. Die Täter verließen zu Fuß das Einkaufszentrum und verloren dabei unterwegs einen Teil der Beute. Diese wurde sichergestellt, ebenso das Tatfahrzeug, mit dem die Täter in das Juweliergeschäft eingedrungen waren. Anschließend sollen die Täter in einem in der Nähe geparkten Pkw geflüchtet sein. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die Ermittlungen.