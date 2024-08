Kind wird bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1590

Gestern Abend kam es im Ortsteil Märkisches Viertel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 44-Jähriger in einem Kleintransporter gegen 19 Uhr den Senftenberger Ring in Richtung Calauer Straße, als ein 10-jähriger Junge unvermittelt von der rechten Straßenseite die Fahrbahn betreten haben soll. Der Fahrer des Transporters fuhr das Kind an, woraufhin der 10-Jährige eine Verletzung am Kopf, Frakturen an beiden Schultern sowie eine Prellung am Knie erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Jungen für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.