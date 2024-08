Verkehrsunfall auf Discounter-Parkplatz

Nr. 1589

Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Buckow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 84-jähriger Autofahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Marienfelder Chaussee gegen 11 Uhr zunächst zwei andere Autos touchiert haben. Anschließend habe er seine Fahrt fortgesetzt. Dabei soll er eine 65-jährige Fußgängerin angefahren haben, bevor er mit drei weiteren Fahrzeugen kollidierte. Die Frau erlitt Knochenbrüche an den Beinen und wurde durch einen Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.