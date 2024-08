Junger Mann bei Streit verletzt

Nr. 1588

In der vergangenen Nacht wurde in Mitte ein Heranwachsender verletzt. Gegen 23.30 Uhr soll es in der Panoramastraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung soll ein bislang Unbekannter einen 19-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt haben. Anschließend soll er in Richtung S-Bhf. Alexanderplatz geflüchtet sein. Der 19-Jährige erlitt eine Schnittwunde im Bereich des Oberkörpers. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Vernehmen nach soll keine Lebensgefahr bestehen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die Ermittlungen.