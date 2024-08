Nr. 1587

In der vergangenen Nacht kam es in Wedding zu einer Brandstiftung an einem Pkw. Ein Zeuge alarmierte gegen 1.40 Uhr Polizei und Feuerwehr, da er auf eine Person in der Straße Nordufer aufmerksam wurde, die aus einem Behälter Flüssigkeit über ein Auto schüttete und es anschließend in Brand setzte. Durch den Brand wurden dieses Auto sowie zwei E-Roller und ein weiterer Pkw beschädigt. Der bislang unbekannte Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in Richtung Tegeler Straße/Fennstraße. Der Brand konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die Straße Nordufer wurde für die Zeit der Löscharbeiten zwischen Tegeler Straße und Lynarstraße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.