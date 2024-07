Rollstuhlfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1586

In Tegel kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Frau in einem motorisierten Rollstuhl. Die 78-Jährige befuhr gegen 14 Uhr den Radweg des Waidmannsluster Damms in Richtung Karolinenstraße und überquerte dabei den Hermsdorfer Damm. Ein 69-jähriger bog zeitgleich mit seinem LKW vom Waidmannsluster Damm in den Hermsdorfer Damm ein. Nach den bisherigen Ermittlungen versuchte die 78-Jährige offenbar, dem herannahenden Lkw auszuweichen, stürzte, geriet unter ihren Rollstuhl und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).