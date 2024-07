Unbekannte sprengen Geldautomaten am S-Bahnsteig

Nr. 1585

Heute früh wurde ein Geldautomat in Marzahn gesprengt. Kurz nach 3 Uhr hörte eine 47-Jährige einen lauten Knall auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofes Springpfuhl und sah zwei Personen an einem dortigen Geldautomaten hantieren. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden bei ihrem Eintreffen einen gesprengten und stark beschädigten Geldautomaten auf dem Bahnsteig vor. Die sofort eingeleitete Nahbereichsabsuche nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Ein Hubschrauber der Bundespolizei unterstützte die Einsatzkräfte bei der Suche nach den Unbekannten. Während der polizeilichen Maßnahmen waren die Zugänge zum S-Bahnhof Springpfuhl gesperrt. Die S-Bahnzüge hielten in diesem Zeitraum nicht am Bahnhof und fuhren durch. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.