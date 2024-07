Schussabgaben nach verbalen Streitigkeiten

Nr. 1584

Gestern Abend wurde die Polizei aufgrund von Schussabgaben nach Spandau alarmiert. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll es in der Metzer Straße gegen 18.30 Uhr zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 40-jährigen Mann, der auf dem Balkon seiner Wohnung stand, und drei Personen, die sich auch dem Gehweg vor dem Mehrfamilienhaus befanden, gekommen sein. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zog ein Mann aus der Gruppe eine Schusswaffe und gab mehrere scharfe Schüsse in Richtung des Balkons ab. Der 40-Jährige flüchtete in seine Wohnung und blieb unverletzt. Die Personengruppe entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Die derzeit noch laufenden Ermittlungen konzentrieren sich unter anderem auf einen namenhaft gemachten 28-jährigen Tatverdächtigen und werden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) geführt.