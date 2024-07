Fußgängerin angefahren

Nr. 1582

In Buckow wurde gestern Vormittag eine junge Frau angefahren und verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen bog ein 85-jähriger Autofahrer gegen 11 Uhr mit seinem Wagen von der Johannisthaler Chaussee in den Buckower Damm ab. Dabei übersah er offenbar die 23-jährige Fußgängerin, die bei Grün die Fahrbahn überquert haben soll. Anschließend soll der Autofahrer noch einen Haltestellenmast überfahren haben und dann gegen einen Baum geprallt sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Fußgängerin mit einer Kopfverletzung und den Autofahrer mit einer Verletzung am Rumpf zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Der Buckower Damm musste zwischen Johannisthaler Chaussee und Rufacher Weg in beiden Richtungen für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.