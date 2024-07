Mann im Zelt durch Brand verletzt

Nr. 1581

In Tiergarten soll ein bislang Unbekannter ein Zelt in Brand gesetzt haben, in dem ein Mann übernachtete. Der 42-jährige Bewohner des Zeltes gab erst in der vergangenen Nacht in einem Krankenhaus an, dass am Samstag, 27. Juli 2024, gegen 5 Uhr, ein Unbekannter sein Zelt im großen Tiergarten geöffnet, eine Flüssigkeit über das Bein geschüttet und es anschließend in Brand gesetzt habe. Anschließend sei der Unbekannte geflüchtet. Der 42-Jährige habe den Brand am Bein in einem naheliegenden Gewässer selbst gelöscht. Das Zelt soll vollständig niedergebrannt sein. Der 42-Jährige alarmierte zunächst keine Rettungskräfte, musste aber aufgrund seiner Brandverletzungen in der vergangenen Nacht stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Dort erfolgten durch die alarmierte Polizei Anzeigenaufnahmen wegen schwerer Brandstiftung und schwerer Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.