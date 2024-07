Mutter und Kind beleidigt und angegriffen

Nr. 1580

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Friedrichsfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 37-jährige Frau im Beisein ihres siebenjährigen Kindes gegen 16.45 Uhr in der Straße Am Tierpark versucht haben, einen Streit zwischen zwei Männern zu schlichten. Daraufhin beleidigte einer der Männer die Frau fremdenfeindlich und sprühte ihr und ihrem Kind Reizgas in die Augen. Ein 34-Jähriger, der der Frau helfen wollte, wurde durch den Unbekannten ebenfalls mit Reizgas besprüht. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige auf seinem Fahrrad vom Tatort. Mutter und Kind erlitten Augenreizungen und wurden von der Besatzung eines Rettungswagens ambulant behandelt. Der 34-Jährige erlitt ebenfalls Augenreizungen, musste jedoch nicht behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen nach dem Unbekannten dauern an.