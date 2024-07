Auseinandersetzung mit Messereinsatz – Mann lebensgefährlich verletzt

Nr. 1579

Gestern Abend wurden Polizei und Rettungskräfte nach Kreuzberg gerufen, nachdem zwei Personen mit Messern verletzt worden waren. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand kam es kurz vor 21 Uhr in einer Grünanlage am Segitzdamm zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei kamen Glasflaschen und Messer zum Einsatz. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar. Ein bislang namentlich nicht bekannter junger Mann erlitt eine lebensgefährliche Stichverletzung am Bauch und musste im Krankenhaus notoperiert werden. Ein 31-Jähriger wurde ebenfalls durch eine Stichverletzung am Rücken verletzt, konnte aber das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. In der Nähe nahmen die Einsatzkräfte einen ebenfalls 31-Jährigen fest, der an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll. Ob er den beiden Männern die Stichverletzungen zugefügt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 5 (City).