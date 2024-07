Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1576

In Friedrichshain wurde gestern Nachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 46-jähriger Mann mit einem Pkw gegen 15.50 Uhr den Strausberger Platz stadteinwärts Richtung Karl-Marx-Allee. Ein 34-jähriger Radfahrer befuhr den Radfahrschutzstreifen an der Einmündung Strausberger Platz/Karl-Marx-Allee parallel zum Autofahrer. Auf Höhe der Fußgängerampel wechselte der Radfahrer auf die Fahrbahn und stieß mit dem 46 Jahre alten Autofahrer zusammen. Der 34-Jährige stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer mit Verletzungen am Rumpf und Hautabschürfungen in ein Krankenhaus, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.