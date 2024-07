Motorradfahrer tödlich verunglückt

Nr. 1575

In Wilmersdorf kam in der vergangenen Nacht ein Motorradfahrer ums Leben. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 30-Jährige gegen 23 Uhr auf der Wexstraße in Richtung Bundesplatz unterwegs. Dort kam er nach links von der Fahrbahn ab, streifte den Bordstein der Mittelinsel, prallte gegen ein Verkehrszeichen und wurde dann auf die gegenüberliegende Mittelinsel und gegen ein weiteres Verkehrszeichen geschleudert. Das Motorrad flog mehrere Meter weit auf einen Parkplatz und beschädigte dort einen geparkten Pkw. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Motorradfahrer noch am Ort intensivmedizinisch. Die Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos, sodass eine Notärztin gegen 0.30 Uhr den Tod des 30-Jährigen feststellte. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).