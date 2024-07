Überfall auf Handyshop – Wer erkennt den Abgebildeten?

Nr. 1573

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Tatverdächtigen zu einem schweren Raub. Der Gesuchte betrat am Dienstag, den 27. Juni 2023, um 13.47 Uhr ein Handygeschäft in der Hermannstraße 54 in Neukölln, begab sich an den Verkaufstresen und forderte die Ladenbesitzerin in englischer Sprache und unter Vorhalt einer Pistole auf, alles herauszugeben, was sie habe. Als die Ladenbesitzerin um Hilfe rief, verließ der Täter fluchtartig das Geschäft. Vor dem Laden soll er einer unbekannt gebliebenen Zeugin, die ihn an der Flucht hindern wollte, ins Gesicht geschlagen haben. Kurz vor der Tat soll er bereits einmal das Geschäft betreten haben, um sich nach Geldtransferleistungen zu erkundigen.

und/oder seinem Aufenthaltstort machen? Wer kann sonstige sachdienstliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573120 (zu Bürodienstzeiten) und (030) 4664-571100 (außerhalb von Bürodienstzeiten) oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.