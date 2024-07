Jugendliche mit Glasflasche angegriffen und verletzt

Nr. 1572

Gestern Abend wurde in Alt-Hohenschönhausen eine Jugendliche von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Gegen 19.30 Uhr soll die 17-Jährige gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Freundin von zwei männlichen Jugendlichen auf einem Innenhof an der Wartenberger Straße zunächst angesprochen worden sein. Dabei soll es zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, in dessen Folge die Mädchen die Unbekannten aufgefordert haben sollen, sie in Ruhe zu lassen und weiterzulaufen. Dem kam das Duo vorerst nach. Nach kurzer Zeit soll einer der beiden jedoch zurückgekehrt sein und der 17-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Bauch gestochen haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Josef-Höhn-Straße und entkam. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte 17-Jährige nach medizinischer Erstversorgung zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Klinikum. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weiteren Ermittlungen.