Verkehrsunfall mit verletztem Autofahrer

Nr. 1571

Gestern Nachmittag kam es in Hellersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 18-Jähriger mit einem Pkw gegen 17 Uhr die Hellersdorfer Straße in Richtung Alte Hellersdorfer Straße. Zeitgleich war ein 23-Jähriger auf der Nebenfahrbahn der Hellersdorfer Straße ebenfalls in Richtung Alte Hellersdorfer Straße unterwegs. Als er nach links auf die Hellersdorfer Straße in Richtung Riesaer Straße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 18-Jährigen. Der Wagen des 23-Jährigen wurde durch den Aufprall auf die Mittelinsel der Hellersdorfer Straße geschleudert. Der junge Mann erlitt durch die Kollision Verletzungen am Kopf und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankhaus gebracht, in dem er derzeit stationär verbleibt. Der 18-Jährige entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung Alte Hellersdorfer Straße. Einsatzkräfte der Polizei fanden das Fahrzeug des Heranwachsenden bei einer Nahbereichsabsuche in der Cottbuser Straße auf einem Parkplatz. Der Wagen wurde auf richterliche Anordnung zur Beweissicherung beschlagnahmt und auf ein Sicherstellungsgelände der Polizei gebracht. Der 18-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, konnte an seiner Meldeanschrift angetroffen werden. Ein freiwilliger Drogenschnelltest vor Ort ergab eine positive Reaktion auf THC, woraufhin der Heranwachsende zu einer freiwilligen Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam gebracht wurde. Von dort durfte er später seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.