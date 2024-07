Krankenhauspersonal rassistisch beleidigt, bespuckt und angegriffen

Nr. 1570

In der vergangenen Nacht soll ein Patient Krankenhauspersonal in Lichtenberg beleidigt und angegriffen haben. Gemäß derzeitigem Kenntnisstand soll der 25-Jährige gegen 23.20 Uhr seinen Unmut über die lange Wartezeit in der Rettungsstelle eines Krankenhauses in der Herzbergstraße geäußert haben. Als ihn eine Krankenschwester auf einen Notfall hinwies und um Geduld bat, soll er die 29-Jährige beschimpft und rassistisch beleidigt haben. Anschließend soll er in den Tresenbereich eingedrungen sein, um seine Versichertenkarte zurückzuholen. Dabei kam es zu einem Gerangel mit zwei weiteren 27 und 41 Jahre alten Krankenhausangestellten, die der 25-Jährige ebenfalls beleidigt und zudem bespuckt haben soll. Beide soll der Mann durch Schläge, Tritte, Kratzen und Kneifen leicht verletzt haben. Eine medizinische Behandlung der Angegriffenen war jedoch nicht erforderlich. Schließlich gelang es dem Personal, den 25-Jährigen aus der Notaufnahme zu schieben. Als zwischenzeitlich alarmierte Polizeieinsatzkräfte am Ort eintrafen, war er nicht mehr dort. Eine Absuche im Nahbereich nach ihm verlief ohne Erfolg. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.