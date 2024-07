Stichverletzungen nach Auseinandersetzung

Nr. 1569

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Tiergarten erlitten gestern Abend drei Männer Stichverletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand sollen gegen 20.45 Uhr zehn bis zwölf Männer auf einer Grünfläche im Spreebogenpark in Streit geraten sein. Dabei wurden drei Männer im Alter von 27, 24 und 20 Jahren verletzt, ein weiterer 24-jähriger Beteiligter erlitt einen Schock. Alle vier wurden von alarmierten Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht und dort zur Behandlung stationär aufgenommen. Der 27-Jährige musste zudem notoperiert werden, Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Alle anderen an der Auseinandersetzung Beteiligten konnten unerkannt flüchten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.