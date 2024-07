Nach Bedrohung mit Waffen im Rahmen der häuslichen Gewalt - Spezialeinsatzkommando nimmt Tatverdächtigen fest

Nr. 1567

Gestern wurde die Polizei mehrmals im Rahmen der häuslichen Gewalt in ein Mehrfamilienhaus nach Hellersdorf alarmiert. Im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 1.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte in der Hummelstraße tätig, weil ein bewaffneter 48-Jähriger seine 74-jährige Mutter bedrohte. Einer von den Einsatzkräften ausgesprochenen Wegweisung verstieß der Tatverdächtige, in dem er sich gewaltsam Zutritt in seine eigene Wohnung in demselben Mehrfamilienhaus verschaffte und sich dort verschanzte. Alarmierte Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos drangen in die Wohnung ein und nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Einsatzkräfte diverse waffenrechtliche Verstöße fest. Während der gesamten Einsätze beschlagnahmten die Kräfte eine Schreckschusswaffe, eine scharfe Schusswaffe, diverse Messer, Degen, Äxte sowie ein Elektroschockgerät. Den Festgenommenen brachten die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam, in dem ein Anschlussgewahrsam erfolgte. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die Ermittlungen.