Bewaffneter Unbekannter überfällt zwei Männer im Auto

Nr. 1566

Vergangene Nacht wurden zwei Männer in Wedding von einem Unbekannten überfallen. Kurz nach Mitternacht sollen der 48- und 38-Jährige in der Turiner Straße im Auto des Älteren gesessen und sich unterhalten haben, als ein Unbekannter an die Fahrertür herangetreten, diese plötzlich aufgerissen und dem Mann am Steuer mit der Faust in sein Gesicht geschlagen habe. Daraufhin soll der Beifahrer ausgestiegen sein, um seinem Bekannten zu helfen. Nachdem er den Tatverdächtigen geschubst haben soll, soll dieser eine Schusswaffe in Richtung des 38-Jährigen gehalten und mit ihr gegen seine Brust geschlagen haben. Anschließend soll sich der Unbekannte zum Kofferraum begeben haben, einen Rucksack, in dem sich die persönlichen Wertgegenstände des 48-Jährigen haben sollen, entwendet und sich zu Fuß in Richtung Amsterdamer Straße entfernt haben. Alarmierte Einsatzkräfte suchten den Nahbereich ohne Erfolg ab. Beide Männer erlitten Hämatome, lehnten jedoch eine medizinische Behandlung ab. Einsatzkräfte nahmen bei dem 48-Jährigen, der zuvor von seinem Arbeitsort in die Turiner Straße gefahren sein soll, Alkoholgeruch wahr und führten eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durch, die einen Wert von 1,9 Promille ergab. Zum Zwecke der Blutentnahme brachten ihn die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam, aus dem er anschließend entlassen wurde. Er muss sich nun der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Hierfür übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) die Ermittlungen. Zu dem vorangegangenen schweren Raub ermittelt das örtliche Raubkommissariat.