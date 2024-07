Verkehrsunfall – Stoppschild missachtet und Radfahrer angefahren

Nr. 1565

Gestern Nachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Schmargendorf ein Radfahrer verletzt. Gegen 16.40 Uhr soll ein Autofahrer die Rheinbabenallee in Richtung Platz am Wilden Eber befahren haben. Nach Zeugenaussagen soll der 47-Jährige an der Einmündung zum Platz am Wilden Eber das Stoppschild missachtet haben, weshalb es zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer gekommen sein soll. Dabei soll der 45-Jährige gestürzt sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weiteren Ermittlungen.