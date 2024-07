Verkehrsunfall – Radfahrerin von Lkw überrollt

Nr. 1562

Heute früh ereignete sich ein Verkehrsunfall in Mitte. Kurz nach 4 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte in die Karl-Liebknecht-Straße Ecke Mollstraße alarmiert. Derzeitigem Ermittlungsstand zufolge soll ein 42-Jähriger mit einem Lastkraftwagen von der Karl-Liebknecht-Straße in die Mollstraße abgebogen sein, als eine 26-Jährige mit einem Fahrrad die Karl-Liebknecht-Straße geradeaus in Richtung Prenzlauer Allee befahren haben soll. Dabei wurde die Radfahrerin von dem Lkw überrollt und erlitt eine Beckenfraktur. Alarmierte Rettungskräfte brachten die lebensbedrohlich Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die Ermittlungen am Unfallort.