Streit eskaliert – Zwei Verletzte nach Pfefferspray-, Messer- und Flaschenangriff

Nr. 1560

Vergangene Nacht kam es in Kreuzberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Gegen 22 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei in den Görlitzer Park. Dort griffen die Einsatzkräfte in die Auseinandersetzung zweier Männer ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll es zu einem Streit zwischen dem 27- und 34-Jährigen gekommen sein, in dessen Folge der 27-Jährige den 34-Jährigen zuerst mit einem Pfefferspray angegriffen und dann Stichbewegungen mit einem Messer in Richtung des Kopfes seines Kontrahenten ausgeführt haben soll. Der Ältere erlitt dadurch Schnittverletzungen oberhalb des Auges und am Zeigefinger. Dieser soll wiederum den Jüngeren von hinten ergriffen haben. Ein weiterer Beteiligter im Alter von 21 Jahren soll dann eine Flasche zerbrochen und gegen das Gesicht des 27-Jährigen geschlagen haben. Der 27-Jährige erlitt dabei Kratzwunden im Gesicht und wurde von alarmierten Rettungskräften medizinisch am Ort versorgt. Diese brachten seinen 34-jährigen Kontrahenten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Am Einsatzort fanden Einsatzkräfte sowohl ein Messer als auch ein Pfefferspray auf und stellten beides sicher. Gegen alle Beteiligten sprachen die Einsatzkräfte einen Platzverweis aus und entließen sie am Ort aus den polizeilichen Maßnahmen. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ein Brennpunktkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.