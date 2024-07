Nach Angriff auf Rettungskräfte – Mann verletzt einen Polizisten

Nr. 1559

Vergangene Nacht griff ein Mann in Mitte Rettungs- und Einsatzkräfte an. Gegen 2.45 Uhr sollen Rettungskräfte am Alexanderplatz einen stark alkoholisierten 24-Jährigen angesprochen haben, der sie daraufhin unvermittelt angegriffen haben soll. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Angreifer festnehmen und brachten ihn für weitere Maßnahmen zum Polizeiabschnitt 57, auf dem der Tatverdächtige einem Polizisten in die Brust biss. Dabei erlitt der Polizist Hautabschürfungen und trat zu einem späteren Zeitpunkt vom Dienst ab. Darüber hinaus beleidigte und bedrohte der 24-Jährige die Einsatzkräfte, die ihn zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Maßnahme und Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam brachten. Dort ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von 2,2 Promille. Zudem führte der Tatverdächtige Betäubungsmittel mit sich und gab an, diese konsumiert zu haben. Die Rettungskräfte blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).