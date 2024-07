Mutmaßliche Schussabgaben auf Autos

Nr. 1558

Gestern Abend wurde die Polizei in den Ortsteil Prenzlauer Berg alarmiert. Gegen 21.20 Uhr wählte ein Passant, der mit einem Fahrrad auf der John-Schehr-Straße in Richtung Kniprodestraße unterwegs war, den Notruf, nachdem er an der Kreuzung zur Kniprodestraße Schussgeräusche aus einer Wohnung sowie zwei Einschlagsgeräusche an Autos wahrgenommen haben soll. Nach Aussage des Radfahrers sollen zwei unbekannt gebliebene Autofahrer nach den Schussgeräuschen zügig in Richtung Storkower Straße weitergefahren sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Der Zeuge soll die mutmaßliche Schussabgabe einer Wohnung, an dessen offenstehenden Fenster ein Mann gestanden haben soll, zugeordnet haben können. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung durchsuchten die alarmierten Einsatzkräfte die Wohnung und nahmen den 55-Jährigen fest. Der Tatverdächtige verneinte die Schussabgabe und erwähnte, im Besitz eines Waffenscheins zu sein. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte mehrere Schreckschuss- und Luftdruckpistolen, Munition sowie ein Elektroschockgerät fest und beschlagnahmten alles. Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, aus dem er anschließend entlassen wurde. Die Kniprodestraße war bis ca. 22 Uhr zwischen der Danziger Straße und der Storkower Straße gesperrt. Der Busverkehr der BVG-Linie 200 war ebenfalls von der Sperrung betroffen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weiteren Ermittlungen.