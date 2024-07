Geldautomat gesprengt

Nr. 1556

Unbekannte sprengten heute früh einen Geldautomaten in Karow. Kurz nach 3 Uhr hörten Anwohner der Achillesstraße einen lauten Knall und alarmierten die Polizei. Die Zeugen sahen kurz nach der Explosion zwei Personen aus einer Bankfiliale kommen, die auf abgestellte Motorroller stiegen und mit diesen in Richtung Teichbergstraße flüchteten. Im Rahmen der Absuche bemerkten Polizisten eine der geflüchteten Personen, die mit dem Motorroller auf Höhe der Egon-Erwin-Kisch-Straße verunfallte, diesen dort zurückließ und zu Fuß entkam. Die Einsatzkräfte fanden am Ort, neben dem Motorroller, weitere Beweismittel. Der Geldautomat, aus dem Geld in bislang unbekannter Höhe entnommen wurde, wurde durch die Sprengung beschädigt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.